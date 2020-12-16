Центризбирком призвал отказаться от «голосования на пеньках»

Глава Центризбиркова напомнила, что «голосование на пеньках» было разрешено во время выборов за поправки в Конституцию РФ из-за сложной эпидемической ситуации в стране.

«Отдавая должное голосованию на придомовых территориях, мы сочли возможным его дальше не применять. Нет необходимости. Трех дней голосования на дому и на избирательных участках достаточно, чтобы развести избирателей и обеспечить доступность и безопасность выборов», — заявила она.

Сейчас, по словам председателя Центризбиркова, достаточно других мер для обеспечения безопасности и необходимость проведения голосований во дворах отпала. Элла Памфилова отметила, что данный способ может быть использован только в исключительных случаях, но выразила надежду, что их больше не будет.

В сентябре Элла Памфилова пообещала, что каждый случай голосования «на пеньке» будет рассмотрен в ЦИК.