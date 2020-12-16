facebook_pixel
    16 декабря 2020, 14:48

    Центризбирком призвал отказаться от «голосования на пеньках»

    Екатерина Шамина

    Центризбирком России призвал региональные власти отказаться от проведения голосования во дворах. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на слова главы ведомства Эллы Памфиловой.
    Центризбирком призвал отказаться от «голосования на пеньках»

    Глава Центризбиркова напомнила, что «голосование на пеньках» было разрешено во время выборов за поправки в Конституцию РФ из-за сложной эпидемической ситуации в стране.

    «Отдавая должное голосованию на придомовых территориях, мы сочли возможным его дальше не применять. Нет необходимости. Трех дней голосования на дому и на избирательных участках достаточно, чтобы развести избирателей и обеспечить доступность и безопасность выборов», — заявила она.

    Сейчас, по словам председателя Центризбиркова, достаточно других мер для обеспечения безопасности и необходимость проведения голосований во дворах отпала. Элла Памфилова отметила, что данный способ может быть использован только в исключительных случаях, но выразила надежду, что их больше не будет.

    В сентябре Элла Памфилова пообещала, что каждый случай голосования «на пеньке» будет рассмотрен в ЦИК.