Центральный аппарат СК проконтролирует расследование смерти россиянок в Турции

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ход расследования уголовных дел, связанных с гибелью россиянок на турецких курортах.

Российская девочка утонула в турецком отеле Подробнее

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте ведомства. Речь идет о гибли 12-летней девочки в одном из отелей турецкого Бодрума. 18 августа она купалась в бассейне, и ее рука застряла в трубе системы фильтрации. Девочка длительное время находилась под водой. Она была госпитализирована в турецкой больнице. Но через десять дней скончалась. По версии следствия, трагедия могла оказаться результатом оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Под контроль главка было также поставлено дело и гибели 16-летней жительницы Красноярского края. Она была госпитализирована в Турции во время отдыха и через непродолжительное время скончалась. Сейчас назначены и проводятся экспертизы для установления точной причины смерти.

Александр Бастрыкин также поручил проверить обстоятельства, при которых получили в Турции травмы и погибли 19-летняя жительница Москвы и девочка 2013 года рождения.