Центральный аппарат СК проконтролирует расследование смерти россиянок в Турции
Российская девочка утонула в турецком отелеПодробнее
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте ведомства. Речь идет о гибли 12-летней девочки в одном из отелей турецкого Бодрума. 18 августа она купалась в бассейне, и ее рука застряла в трубе системы фильтрации. Девочка длительное время находилась под водой. Она была госпитализирована в турецкой больнице. Но через десять дней скончалась. По версии следствия, трагедия могла оказаться результатом оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности.
Под контроль главка было также поставлено дело и гибели 16-летней жительницы Красноярского края. Она была госпитализирована в Турции во время отдыха и через непродолжительное время скончалась. Сейчас назначены и проводятся экспертизы для установления точной причины смерти.
Александр Бастрыкин также поручил проверить обстоятельства, при которых получили в Турции травмы и погибли 19-летняя жительница Москвы и девочка 2013 года рождения.