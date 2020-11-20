Центр обработки данных ФНС достроили в Дубне

Им показали холодильный центр, для которого выделили отдельное помещение. Хладоцентр позволяет охлаждать многочисленное оборудование. Инновационная система кондиционирования исключает перегрев IT-оборудования при любых нагрузках в любых конфигурациях.

Новый центр посетил премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, современные информационные технологии помогают государству и обществу решать непростые задачи, тем более в пандемию.

«Открытие этого центра позволит Федеральной налоговой службе стать поставщиком данных для власти, людей, бизнеса, которые столь необходимы в сегодняшнее непростое время. Это возможности создать платформы для социальных выплат, помочь бизнесу, проверить своего контрагента, получить быстро информацию. И самое главное — совершенно не тратя время, заплатить налоги, которые причитаются нам по закону, комфортно, удобно и посредством самых современных технологий», — сказал Мишустин.

Первая очередь центров обработки данных была сдана в эксплуатацию еще в 2015 году, а в 2020-м завершили строительство второй очереди. Новейшие эргономичные строительные технологии позволяют разделить инженерную и вычислительную инфраструктуру и исключить риски, связанные с человеческим фактором.

Новые дата-центры позволят Федеральной налоговой службе предоставлять больший объем услуг высокого качества.