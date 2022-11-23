Власть 23 ноября 2022, 20:49 Центр госуслуг открылся после капремонта в районе Ивановское в Москвы

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Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в столичном районе Ивановское после капитального ремонта открылся центр госуслуг. Об этом сообщила НСН со ссылкой на пресс-службу правительства города.

В центре поставили в три раза больше компьютеров. В нем также появились кабинет для регистрации брака, кафетерий и игровая зона для детей.

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«За этот год мы уже открыли 12 центров госуслуг, включая переезды в более удобные помещения и создание новых офисов», — заключила Ракова.

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