Минсельхоз назвал стабильной ситуацию с ценами на продукты

В Минсельхозе России заявили, что не видят предпосылок для резкого роста отпускных цен на какие-либо продукты питания в стране. Ведомство оценило ситуацию на продовольственном рынке, и считает ее стабильной. Министерство напомнило, что постоянно мониторит цены сельхозтоваропроизводителей на основные категории продовольствия.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Минсельхоза.

«В настоящее время Министерство оценивает ситуацию как стабильную и не видит предпосылок для резкого роста отпускных цен на какие-либо товарные группы», — сказано в сообщении ведомства.

По данным агентства экономических новостей «Прайм», министерство заявило о стабильности цен на сахар и масло, обусловленной действием ранее заключенного соглашения о заморозке цен на эти товары.

«В долгосрочной перспективе этому будут способствовать новые поддержки производителей, разработанные Минсельхозом России, а также расширение посевных площадей под сахарной свеклой и подсолнечником в целях наращивания объемов производства», — приводит агентство выдержку из сообщения Минсельхоза.

Ранее Росстат сообщил, что продовольственная инфляция в марте составила 0,82% по сравнению с 1,22% в феврале. Сильнее всего подорожали овощи, мясо кур, баранина и куриные яйца.