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    06 апреля 2021, 21:59

    Минсельхоз назвал стабильной ситуацию с ценами на продукты

    Анастасия Кукова

    В Минсельхозе России заявили, что не видят предпосылок для резкого роста отпускных цен на какие-либо продукты питания в стране. Ведомство оценило ситуацию на продовольственном рынке, и считает ее стабильной. Министерство напомнило, что постоянно мониторит цены сельхозтоваропроизводителей на основные категории продовольствия.

    Минсельхоз назвал стабильной ситуацию с ценами на продукты

    Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Минсельхоза.

    «В настоящее время Министерство оценивает ситуацию как стабильную и не видит предпосылок для резкого роста отпускных цен на какие-либо товарные группы», — сказано в сообщении ведомства.

    По данным агентства экономических новостей «Прайм», министерство заявило о стабильности цен на сахар и масло, обусловленной действием ранее заключенного соглашения о заморозке цен на эти товары.

    «В долгосрочной перспективе этому будут способствовать новые поддержки производителей, разработанные Минсельхозом России, а также расширение посевных площадей под сахарной свеклой и подсолнечником в целях наращивания объемов производства», — приводит агентство выдержку из сообщения Минсельхоза.

    Ранее Росстат сообщил, что продовольственная инфляция в марте составила 0,82% по сравнению с 1,22% в феврале. Сильнее всего подорожали овощи, мясо кур, баранина и куриные яйца.