Вице-премьер рассказал о мерах кабмина по стабилизации цен на жилье

Проблемой номер один для строительного комплекса в России сейчас является дефицит трудовых ресурсов. Помимо этого, резко подорожали стройматериалы. Регулировать экономику власти не собираются, но уже наметили меры, с помощью которых собираются повлиять на стоимость недвижимости.

Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал газете «Известия» вице-премьер-России Марат Хуснуллин. В частности, решено упростить механизм согласования привоза рабочей силы для крупных компаний.

Хуснуллин уточнил, что цены на жилье заметно выросли в первую очередь из-за пандемии. Срывались сроки поставок материалов и строек, люди болели и проекты замедлялись.

«Второе, конечно, нехватка трудовых ресурсов. У нас более одного миллиона мигрантов выехало из страны, но не вернулось. Дефицит трудовых ресурсов сегодня проблема номер один для строительного комплекса», — сообщил премьер.

Стоимость стройматериалов заметно выросла во всем мире. Импортные комплектующие подорожали, выросла их стоимость и в рублях.

Марат Хуснуллин отметил, что на подорожание жилья повлияла льготная ипотека. Ее доля в росте цен составила до 5%.

«Мы наметили меры, на что мы можем повлиять. Ключевой вопрос — это ипотека. Подготовлен ряд решений. Я надеюсь, президент озвучит те, которые позволят повлиять на ипотеку, и за счет этого немного, надеемся, рост приостановится», — сообщил Хуснуллин.

Правительство также сейчас работает над повышением цен металлургами. Стоимость их продукции выросла больше всего. Поэтому часть мер предусматривает предоставление скидок на крупные государственные проекты.

В политику ценообразования девелоперов кабмин в целом вмешиваться не собирается. Излишнее регулирования выходит минусом в других проектах. Правительство хочет снизить количество согласительных и ограничительных процедур.

«Самое главное — мы работаем над тем, чтобы как можно больше начало строиться жилья. Впервые начиная с середины 2019 года благодаря ипотеке и запущенным механизмам правительства новых проектов строительства на рынке появилось больше, чем было построено и сдано в эксплуатацию. Это положительная тенденция, которую мы будем развивать», — подчеркнул премьер.

Гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко сообщил, что с начала действия льготной ипотеки на новостройки по ставке 6,5% предложением воспользовались более 500 тысяч россиян. Всего на покупку жилья кредиты взял 1,8 миллион человек.