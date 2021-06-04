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    04 июня 2021, 03:20

    Вице-премьер рассказал о мерах кабмина по стабилизации цен на жилье

    Анастасия Кукова

    Проблемой номер один для строительного комплекса в России сейчас является дефицит трудовых ресурсов. Помимо этого, резко подорожали стройматериалы. Регулировать экономику власти не собираются, но уже наметили меры, с помощью которых собираются повлиять на стоимость недвижимости.

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    Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал газете «Известия» вице-премьер-России Марат Хуснуллин. В частности, решено упростить механизм согласования привоза рабочей силы для крупных компаний.

    Хуснуллин уточнил, что цены на жилье заметно выросли в первую очередь из-за пандемии. Срывались сроки поставок материалов и строек, люди болели и проекты замедлялись.

    «Второе, конечно, нехватка трудовых ресурсов. У нас более одного миллиона мигрантов выехало из страны, но не вернулось. Дефицит трудовых ресурсов сегодня проблема номер один для строительного комплекса», — сообщил премьер.

    Стоимость стройматериалов заметно выросла во всем мире. Импортные комплектующие подорожали, выросла их стоимость и в рублях.

    Марат Хуснуллин отметил, что на подорожание жилья повлияла льготная ипотека. Ее доля в росте цен составила до 5%.

    «Мы наметили меры, на что мы можем повлиять. Ключевой вопрос — это ипотека. Подготовлен ряд решений. Я надеюсь, президент озвучит те, которые позволят повлиять на ипотеку, и за счет этого немного, надеемся, рост приостановится», — сообщил Хуснуллин.

    Правительство также сейчас работает над повышением цен металлургами. Стоимость их продукции выросла больше всего. Поэтому часть мер предусматривает предоставление скидок на крупные государственные проекты.

    В политику ценообразования девелоперов кабмин в целом вмешиваться не собирается. Излишнее регулирования выходит минусом в других проектах. Правительство хочет снизить количество согласительных и ограничительных процедур.

    «Самое главное — мы работаем над тем, чтобы как можно больше начало строиться жилья. Впервые начиная с середины 2019 года благодаря ипотеке и запущенным механизмам правительства новых проектов строительства на рынке появилось больше, чем было построено и сдано в эксплуатацию. Это положительная тенденция, которую мы будем развивать», — подчеркнул премьер.

    Гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко сообщил, что с начала действия льготной ипотеки на новостройки по ставке 6,5% предложением воспользовались более 500 тысяч россиян. Всего на покупку жилья кредиты взял 1,8 миллион человек.