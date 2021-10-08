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    08 октября 2021, 04:50

    Капремонт подорожает из-за роста цен на стройматериалы

    Коммерсант: кабмин пересмотрит цены за капремонт

    Анастасия Кукова

    До конца этого года можно будет пересматривать цены проведения капремонта многоквартирных домой в уже заключенных контрактах. Такое решение приняло правительство России из-за удорожания стройматериалов. Участник рынка одобряют меру, которая позволит им избежать убытков. Эксперты считают, что увеличение цен ограничится рамками средств, выделенных региональным операторам на программу.

    Капремонт подорожает из-за роста цен на стройматериалы

    Об этом сообщила газета «Коммерсант», ссылаясь на постановление правительства, утвержденного премьер-министром страны Михаилом Мишустиным. В документе сказано, что стоимость уже заключенного контракта может быть увеличена не более чем на 25%. Она должна укладываться в предельную стоимость услуг, определенных регионами. Но не может превышать общий объем средств, выделенных на программу капремонта.

    С января текущего года цены на стройматериалы выросли на 24,7%, за год — на 27,7%.

    Директор Ассоциации регоператоров капремонта Анна Мамонова назвал принятый правительством документ очень важным. Он может спасти от убытка и банкротств региональных операторов и подрядчиков. Но ассоциация будет просить продлить срок действия постановления до конца 2022 года. До реализации контрактов осталось всего несколько месяцев.

    Депутат Госдумы Анатолий Артамонов рассказал, что в бюджет следующего года заложены инициативы по софинансированию расходов регионов на капремонт зданий.