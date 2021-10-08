Капремонт подорожает из-за роста цен на стройматериалы

До конца этого года можно будет пересматривать цены проведения капремонта многоквартирных домой в уже заключенных контрактах. Такое решение приняло правительство России из-за удорожания стройматериалов. Участник рынка одобряют меру, которая позволит им избежать убытков. Эксперты считают, что увеличение цен ограничится рамками средств, выделенных региональным операторам на программу.

Об этом сообщила газета «Коммерсант», ссылаясь на постановление правительства, утвержденного премьер-министром страны Михаилом Мишустиным. В документе сказано, что стоимость уже заключенного контракта может быть увеличена не более чем на 25%. Она должна укладываться в предельную стоимость услуг, определенных регионами. Но не может превышать общий объем средств, выделенных на программу капремонта.

С января текущего года цены на стройматериалы выросли на 24,7%, за год — на 27,7%.

Директор Ассоциации регоператоров капремонта Анна Мамонова назвал принятый правительством документ очень важным. Он может спасти от убытка и банкротств региональных операторов и подрядчиков. Но ассоциация будет просить продлить срок действия постановления до конца 2022 года. До реализации контрактов осталось всего несколько месяцев.

Депутат Госдумы Анатолий Артамонов рассказал, что в бюджет следующего года заложены инициативы по софинансированию расходов регионов на капремонт зданий.