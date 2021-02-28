Минсельхоз не увидел оснований для скачка цен на продукты

В России нет оснований для резкого повышения цен на продукты, заявили в Минсельхозе. Так ведомство отреагировало на аналитику Bloomberg — агентство внесло Россию в список «горячих точек» из-за повышения цен на продовольствие.

«Основания для скачкообразного повышения стоимости продуктов питания отсутствуют, при этом в России продовольствие остается одним из самых доступных в Европе», — привел ТАСС сообщение пресс-службы министерства.

Правительство России занимается стабилизацией цен на базовые продукты питания, отметили в ведомстве. Динамика цен на товары сельского хозяйства соответствует сезонным тенденциям, считают в Минсельхозе.

Рост производства в агропромышленном комплексе позволяет обеспечить внутренний рынок всеми основными продуктами питания.

Минсельхоз оценил текущую ситуацию на агропромышленном рынке как стабильную и «не ожидает возникновения дефицита каких-либо видов продовольствия».

В статье Bloomberg говорится, что наибольшего резонанса от повышения цен на продукты стоит ждать в «горячих точках» — таких странах как Россия, Бразилия, Турция, Индия и Нигерия.

Минэкономразвития назвало выводы агентства спекулятивными.