Отслеживать «процессы в зародыше». Минэкономразвития объяснило важность мониторинга цен на продукты

Российские власти мониторят цены для взаимодействия с бизнесом. Благодаря этому в стране рассчитывают исключить влияния роста мировых цен на продукты питания на внутренний рынок.

Необходимость существования системы мониторинга объяснил на брифинге с журналистами глава Минэкономразвития Максим Решетников. Его слова привело РИА «Новости».

«Система мониторинга нам нужна, <…> чтобы внешняя инфляция, а у нас основная проблема — это импортированная инфляция, инфляция мировых цен, особенно на продовольствие, не перешла на внутренний рынок и не ударила по доходам населения», — подчеркнул министр.

Экономические механизмы, по его словам, отличаются от административных тем, что требуют определенгого времени для проработки и внедрения. По этой причине важно наблюдать за ситуацией и отслеживать «процессы в зародыше». Это позволит вовремя принять необходимые меры.

В период со 2 по 9 марта в России лидерами по росту цен на продовольственные товары остались куриное мясо и яйца. Первое в среднем подорожало на 1,7%, вторые — на 0,9%.