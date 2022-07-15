«Целый ряд скандалов». Политолог предположил, почему Рогозина убрали из Роскосмоса

Дмитрий Рогозин являлся гендиректором Роскосмоса четыре года. За это время были достижения и громкие скандалы. Вероятно, сейчас руководство страны посчитало, что Рогозин сделал все возможное в должности главы госкорпорации, поэтому он покинул этот пост. Такое мнение в беседе с «360» высказал политолог, журналист Юрий Светов.

«Дмитрий Рогозин отработал четыре года в этой должности — очень сложной и ответственной. Многие вещи ему удалось сделать, какое-то продвижение в нашей космической отрасли случилось. Но в то же время было много критики в его адрес, его ведомства, прежде всего в вопросах, связанных с финансированием, расходованием финансовых средств. Это целый ряд скандалов, связанных с космодромом Восточный», — сказал Светов.

Также он вспомнил о нередких переносах сроков проектов, которые громко анонсировались, но вовремя не реализовывались. Эксперт обратил внимание на то, что американцы больше России продвинулись в освоении дальнего космоса. А РФ хотя и решила вернуться к изучению Луны, но сроки по этому проекту пока не выполняются, отметил собеседник «360».

«При всех достоинствах Дмитрия Рогозина, видимо, возникло ощущение, что он достиг предела в своих возможностях, и его решили сменить. Юрий Борисов — человек, который пользуются большим авторитетом в оборонной промышленности, знает оборонку с разных сторон. Есть надежда, что он сможет решить эти вопросы, которые оказались не под силу Дмитрию Рогозину», — заключил Светов.

Ранее 15 июля стало известно, что президент РФ Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности гендиректора Роскосмоса. Его пост занял бывший вице-премьер правительства Юрий Борисов.