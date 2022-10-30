Целью атаки Запада назвали лишение России права на будущее | 360°

Власть 30 октября 2022, 19:26 Целью атаки Запада назвали лишение России права на будущее Замглавы администрации президента Кириенко: Запад поставил цель лишить Россию будущего РИА "Новости"

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Боевые действия в зоне проведения специальной военной операции стали частью глобальной войны, которая идет против России. Ее цель — лишить страну права на будущее. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на Всероссийской научно-практической конференции по вопросам общественных наук.

Он пояснил, что речь идет также о санкциях, которые ввели против страны, борьбе с русской культурой, информационных и психологических атаках.

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«Против России ведется именно война, война очень широким фронтом, противостояние в зоне специальной военной операции — это только часть глобального противостояния», — подчеркнул Кириенко.

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Россию, добавил он, втянули и в колоссальную экономическую войну. Кириенко подчеркнул, что против страны ввели небывалое количество ограничений.

«Такого количества санкций не было никогда в истории ни против одной страны мира. Идет колоссальная война — информационная, психологическая, война с фундаментальными основами российской культуры», — сказал Кириенко.

Представитель администрации президента России отметил, что цель такого противостояния — лишить государство права на будущее. Но противники нашей страны должны отдавать себе отчет, что реальность никогда не станет соответствовать их планам.

Кириенко отметил, что период мировых изменений только начался. Обратить их вспять не сможет никто.