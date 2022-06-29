Президент России Владимир Путин подчеркнул, что цели российской спецоперации не изменились, однако тактика может быть разной. Он подчеркнул, что российские войска добиваются поставленных целей.

«Ничего не поменялось. Я же сказал об этом ранним утром 24 февраля прямо, публично на всю страну, на весь мир. Добавить к этому нечего. Ничего не изменилось», — отметил он.

Путин добавил, что тактика, которую предлагают Генштаб и Минобороны, может быть разной — они решают, "куда войска двигать, какие объекты поражать, что за это время сделать».

Президент подчеркнул, что российские военные достигают поставленных в ходе спецоперации целей. Он отметил, что конечной целью является защита Донбасса, а также создание условий, которые гарантируют безопасность России.

Для России не стало удивлением, что Запад готовился к конфликту с ней еще с 2014 года, отметил Путин.