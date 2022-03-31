Цели достигнуты. Перечислены задачи, которые РФ уже выполнила во время спецоперации на Украине
Политолог Михайлов перечислил задачи, которые выполнены во время спецоперации на Украине
За месяц спецоперации России удалось нанести удар по объектам инфраструктуры ВСУ и нацбатальонов. Таким образом, поставленные задачи выполняются успешно. Такое мнение в разговоре с «360» высказал руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
«Украинский народ нам братский, соседний. Никто не собирается рвать с ним отношения на будущее. Иное дело, что Украина захвачена нацистской хунтой. Это уже ни для кого не секрет. Всем казалось, что [президент Украины Владимир] Зеленский, придя к власти в 2019 году, попытается выровнять ситуацию в сторону наведения порядка: во-первых, вертикали власти, во-вторых, по сближению с российскими позициями, да и самое главное — [примет меры по] уничтожению ультранацизма. Всем казалось, что еврей Зеленский в память предков хотя бы немножко поможет разрешить вопрос, но не помог», — сказал он.
По его словам, во время первого месяца спецоперации эти задачи удалось выполнить благодаря высокоточным ударам по инфраструктуре ВСУ и нацбатальонов.
«Нам было важно отрезать личный состав, который пытается воевать с российской группировкой и не сдает оружие. Остатки подразделений, прежде всего фанатики, воюют, либо те, у кого так промыта голова за восемь лет, либо те, кто уже настолько руками увяз в крови, военных преступлениях, что понимает, что если возьмут в плен, то всплывает информация на всех», — добавил эксперт.
Он напомнил, что на особо известных националистов уже заведены уголовные дела, поэтому ничем хорошим для них текущая ситуация не закончится.
«Цели достигнуты, высокоточное оружие проявило себя хорошо: поражались объекты военной инфраструктуры рядом с жилой застройкой, не касаясь их. Это очень сложно сделать, здесь работает и спутниково-военная группировка, и все рода войск РФ. Естественно, это свидетельствует о качестве управления», — резюмировал Михайлов.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что главными ее целями являются денацификация и демилитаризация соседней страны.