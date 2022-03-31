Цели достигнуты. Перечислены задачи, которые РФ уже выполнила во время спецоперации на Украине

За месяц спецоперации России удалось нанести удар по объектам инфраструктуры ВСУ и нацбатальонов. Таким образом, поставленные задачи выполняются успешно. Такое мнение в разговоре с «360» высказал руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

«Украинский народ нам братский, соседний. Никто не собирается рвать с ним отношения на будущее. Иное дело, что Украина захвачена нацистской хунтой. Это уже ни для кого не секрет. Всем казалось, что [президент Украины Владимир] Зеленский, придя к власти в 2019 году, попытается выровнять ситуацию в сторону наведения порядка: во-первых, вертикали власти, во-вторых, по сближению с российскими позициями, да и самое главное — [примет меры по] уничтожению ультранацизма. Всем казалось, что еврей Зеленский в память предков хотя бы немножко поможет разрешить вопрос, но не помог», — сказал он.

По его словам, во время первого месяца спецоперации эти задачи удалось выполнить благодаря высокоточным ударам по инфраструктуре ВСУ и нацбатальонов.

«Нам было важно отрезать личный состав, который пытается воевать с российской группировкой и не сдает оружие. Остатки подразделений, прежде всего фанатики, воюют, либо те, у кого так промыта голова за восемь лет, либо те, кто уже настолько руками увяз в крови, военных преступлениях, что понимает, что если возьмут в плен, то всплывает информация на всех», — добавил эксперт.

Он напомнил, что на особо известных националистов уже заведены уголовные дела, поэтому ничем хорошим для них текущая ситуация не закончится.

«Цели достигнуты, высокоточное оружие проявило себя хорошо: поражались объекты военной инфраструктуры рядом с жилой застройкой, не касаясь их. Это очень сложно сделать, здесь работает и спутниково-военная группировка, и все рода войск РФ. Естественно, это свидетельствует о качестве управления», — резюмировал Михайлов.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что главными ее целями являются денацификация и демилитаризация соседней страны.