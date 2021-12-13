«Целенаправленно обостряют»: Путин призвал Джонсона обсудить гарантии безопасности России от НАТО

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. В ходе беседы стороны коснулись ситуации на Украине. Российский лидер обратил внимание на притеснение русскоязычного населения в стране, которое происходит при поддержке властей. Он призвал к обсуждению гарантий безопасности РФ от НАТО. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Украина стала одной из центральных тем беседы Путина и Джонсона. Британский премьер сообщил о своей обеспокоенности по поводу передвижения российских войск, которое якобы происходит в последнее время на украино-российской границе. В свою очередь, российский президент указал на попытки властей страны сорвать Минские соглашения: Путин назвал их безальтернативной основой для разрешения конфликта на юго-востоке страны.

«Указано также, что украинские власти целенаправленно обостряют обстановку на линии соприкосновения, используют в зоне конфликта запрещенные минским „Комплексом мер“ тяжелые вооружения и ударные беспилотники», — сказали в сообщении.

По словам российского президента, такая картина разворачивается на фоне «освоения» территории Украины со стороны вооруженных сил НАТО, что напрямую грозит безопасности РФ. Из-за этого Путин заявил о необходимости начать переговоры как можно скорее. Они которые позволили бы выработать международно-правовые договоренности — после их заключения войска НАТО прекратили бы свое продвижение на восток, а также остановили размещение «угрожающих вооружений» в соседних с Россией государствах.

В ближайшее время Россия обещает представить документы, необходимые для утверждения договоренностей.

Российский президент неоднократно выражал обеспокоенность относительно ситуации на Украине, в том числе — относительно положения русскоязычного населения и конфликта в Донбассе.

Ранее политолог Владимир Шаповалов рассказал, почему США «зациклились» на теме вторжения России на Украину. Он назвал это «информационной провокацией».

По словам политолога, продвигать эту версию в СМИ выгодно для США, поскольку это создает для стран Европы образ «общего врага» в лице России и способствует консолидации стран вокруг США.