Власти Украины создали для детей фейковую историю страны. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

К такому выводу пришли российские специалисты. Они изучили более 300 учебников с Украины, предназначенных для начальной, средней и старшей школ.

«Увидели, что это целенаправленная работа и выстраивание цепочки, искажающей историю и историческую правду. Нацеливали детей на ненависть к России целенаправленно», — заявил он на пресс-конференции на тему «Украинские учебники как элемент пропаганды ненависти». Его процитировало РИА «Новости».

По его словам, Россия не допустит того, чтобы в ее учебниках по географии и истории исказили Великую Отечественную войну, дружбу с Украиной и другими государствами.

«Наша страна всегда открыта, всегда помогала братским народам, в том числе и Украине», — заключил министр.

Он добавил, что на Украине создали «фейковую историю» для подрастающего поколения и отказались от многовековых корней. Глава ведомства сказал, что украинские учителя вынуждены были требовать от школьников творчески применять знания для характеристики нацистов и бандеровцев. Кравцов также добавил, что анализ украинских учебников продолжится.