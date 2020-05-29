Цеков высмеял американского сторонника водной блокады Крыма

«Хербст в этом смысле является олицетворением американской дипломатической мысли и политики как таковой», — сказал он.

Приверженцы демократии, гуманитарных и общечеловеческих ценностей рекомендуют морить Крым жаждой и голодом, обратил внимание Цеков. Он напомнил, что США поддерживали все блокады в отношении полуострова.

Все свои действия Украина совершает с согласия или при постоянных подсказках со стороны Америки.

«И то, что Украина сегодня пришла к совершенно плачевному состоянию и во внутренней, и во внешней политике, потеряла часть своей территории — это как раз результат деятельности, в том числе, таких подсказчиков и „учителей“», — заявил Цеков.

По его мнению, Хербста и США в целом нужно привлекать к ответственности. Они ведут агрессивную политику, направленную на разжигание войн во всем мире.

Американцы привыкли к безнаказанности, добавил член Совфеда. Они действуют по принципу «сила есть, ума не надо».

Цеков также напомнил, что Крым для России бесценен.

Ранее отставной американский дипломат Джон Хербст призвал Киев сохранять блокаду Крыма и не возобновлять подачу воды на полуостров. Задача Украины и Запада в целом — сохранить «высокую цену Крыма для Кремля».