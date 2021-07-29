Цеков увидел проблему Украины гораздо глубже, чем в отсутствии ядерного оружия

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление Давида Арахамии об ядерном оружии. Речь идет про слова о шантаже всего мира в случае сохранения Украиной ядерного оружия. Об этом написал RT.

Цеков считает, что депутаты, не имеющие опыта и знаний про развитие Украины, делают необдуманные заявления. На самом деле, по его словам, Украина приняла верное решение, когда отказалась от ядерного оружия. Во-первых, ей не под силу его содержать, а во-вторых, неадекватные власти, которые порой возглавляют страну, особенно в период 2014 года, могут выкинуть что угодно.

По мнению сенатора, проблема Украины не в том, что она не имеет ядерного оружия. Ее истоки лежат гораздо глубже. Прежде всего, это отказ от своего прошлого и от отношений с Россией, когда страна решила идти по собственному пути.