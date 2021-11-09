Цеков раскритиковал Зеленского за слова о руководстве СССР

Сенатор от Крыма Сергей Цеков раскритиковал слова президента Украины Владимира Зеленского об освобождении Киева советскими властями. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

Зеленский назвал руководство СССР жестким и равнодушным. Он отметил, что правительство бросило умирать местных жителей.

Цеков не согласился с Зеленским и заявил, что президент ведет себя, как «пособник нацистов». Также он добавил, что Зеленский ничего не сказал о жесткости нацистов.