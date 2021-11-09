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    09 ноября 2021, 21:08

    Цеков раскритиковал Зеленского за слова о руководстве СССР

    Сенатор от Крыма Цеков обвинил президента Украины Зеленского в «пособничестве нацистам»

    Дарья Морозова

    Сенатор от Крыма Сергей Цеков раскритиковал слова президента Украины Владимира Зеленского об освобождении Киева советскими властями. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

    Зеленский назвал руководство СССР жестким и равнодушным. Он отметил, что правительство бросило умирать местных жителей.

    Цеков не согласился с Зеленским и заявил, что президент ведет себя, как «пособник нацистов». Также он добавил, что Зеленский ничего не сказал о жесткости нацистов.