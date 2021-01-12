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    12 января 2021, 12:54

    Цеков объяснил, почему статус Крыма уже не изменится

    Полина Петрова

    Сенатор от Крыма Сергей Цеков рассказал, почему российские власти не приедут по приглашению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в Киев на саммит «крымской платформы» в мае. По его словам, статус полуострова уже не изменится, пишет ИА Nation News.
    Цеков объяснил, почему статус Крыма уже не изменится

    Кулеба отметил, что украинской стороне необходим переговорный процесс по «возвращению» республики. Вместе с тем повестка включает в себя лишь вопрос восстановления суверенитета и юрисдикции Украины над полуостровом.

    Как пояснил Цеков, власти РФ относятся к этой ситуации со смехом и иронией.

    «Но, конечно, такие несуразные высказывания не могут не вызвать возмущение, потому что подавляющее большинство наших граждан поддерживают воссоединение Крыма с Россией. Мы рады тем изменениям в нашей жизни, которые произошли в 2014 году», — поделился мнением Цеков.

    Он усомнился в профессионализме Кулебы, заметив, что украинский политик должен устремить свои силы на улучшение отношений Киева с Москвой.