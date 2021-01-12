Цеков объяснил, почему статус Крыма уже не изменится

Кулеба отметил, что украинской стороне необходим переговорный процесс по «возвращению» республики. Вместе с тем повестка включает в себя лишь вопрос восстановления суверенитета и юрисдикции Украины над полуостровом.

Как пояснил Цеков, власти РФ относятся к этой ситуации со смехом и иронией.

«Но, конечно, такие несуразные высказывания не могут не вызвать возмущение, потому что подавляющее большинство наших граждан поддерживают воссоединение Крыма с Россией. Мы рады тем изменениям в нашей жизни, которые произошли в 2014 году», — поделился мнением Цеков.

Он усомнился в профессионализме Кулебы, заметив, что украинский политик должен устремить свои силы на улучшение отношений Киева с Москвой.