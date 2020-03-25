ЦБ взяла в работу поручение Путина о кредитных и ипотечных каникулах

Центробанк готовит изменения в законодательстве по ипотечным и кредитным каникулам из-за распространения коронавируса. Отсрочку будут давать тем гражданам, чей доход снизился на 30%.

Банк России сообщил, что информационные письма в рамках предложения президента России Владимира Путина уже готовятся, пишет РИА «Новости».

«Соответствующие изменения в законодательство и информационные письма Банка России готовятся. Сложной жизненной ситуацией считается снижение дохода заемщика не менее чем на 30%», — сообщили в ведомстве.

Ранее Глава России выступил с телеобращением к жителям России на фоне распространения коронавирусной инфекции. Владимир Путин решил поддержать граждан во время пандемии. Он объявил о ряде мер, в том числе и предоставлении отсрочки по обслуживанию потребительских и ипотечных кредитов гражданам.