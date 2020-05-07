ЦБ оценил последствия месяца самоизоляции

Центробанк России пришел к выводу, что за один нерабочий месяц ВВП страны может лишиться 1,5-2% в годовом выражении, и 4,5-6% в квартальном. От карантинных мер больше всего пострадала сфера услуг, но заметно выиграли сервисы доставки и онлайн-торговля.

Об этом сообщило РБК со ссылкой на апрельский доклад регулятора о кредитно-денежной политике. Скорее всего, потери увеличатся при постепенном снятии ограничений. Однако меры правительства по смягчению последствий самоизоляции ускорят восстановление бизнеса и частично компенсируют убытки.

В докладе ЦБ отмечается, что больше всех от сдерживающих мер пострадали отрасли, в которых требуется непосредственное ежедневное вовлечение сотрудников. В частности, сфера услуг. В более выигрышной ситуации оказались онлайн-торговля и сервисы по доставке товаров и еды.

Регулятор предположил, что после смягчения большей части ограничений во втором квартале, в последующих кварталах можно ожидать восстановления экономической активности.

По данным главы Минэкономразвития Максима Решетникова, к концу апреля она снизилась в России на 33%.

В Еврокомиссии предположили, что в условиях пандемии в ближайшее время дефицит бюджетов стран увеличится, мировая экономика в целом сократится на 3%, скатившись ниже показателей кризиса 2008 года.