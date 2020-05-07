ЦБ оценил последствия месяца самоизоляции
Об этом сообщило РБК со ссылкой на апрельский доклад регулятора о кредитно-денежной политике. Скорее всего, потери увеличатся при постепенном снятии ограничений. Однако меры правительства по смягчению последствий самоизоляции ускорят восстановление бизнеса и частично компенсируют убытки.
В докладе ЦБ отмечается, что больше всех от сдерживающих мер пострадали отрасли, в которых требуется непосредственное ежедневное вовлечение сотрудников. В частности, сфера услуг. В более выигрышной ситуации оказались онлайн-торговля и сервисы по доставке товаров и еды.
Регулятор предположил, что после смягчения большей части ограничений во втором квартале, в последующих кварталах можно ожидать восстановления экономической активности.
По данным главы Минэкономразвития Максима Решетникова, к концу апреля она снизилась в России на 33%.
В Еврокомиссии предположили, что в условиях пандемии в ближайшее время дефицит бюджетов стран увеличится, мировая экономика в целом сократится на 3%, скатившись ниже показателей кризиса 2008 года.