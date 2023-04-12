12 апреля 2023, 11:52
ЦБ не увидел необходимости в возврате репатриации валютной выручки
Центробанк не увидел смысла в необходимости возврата репатриации валютной выручки
Центральный банк России не видит большой необходимости в возвращении процедуры репатриации валютной выручки. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина, ее слова привел ТАСС.
«На мой взгляд, на данный момент нет необходимости возврата репатриации экспортной выручки и другим валютным ограничениям. Все, что наши граждане и компании отправляют за рубеж, позволяет им оплачивать импорт. Он нам тоже нужен», — сказала она.
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Глава ЦБ отметила, что российские экспортеры по-прежнему продают валютную выручку.
«За этим мы следим. Возможно, чуть уменьшилась доля продаж, но не очень сильно. Они все равно продают выручку, даже и без обязательств репатриации», — добавила Набиуллина.
Президент России Владимир Путин в феврале 2022 года подписал указ, согласно которому все участники внешнеэкономической деятельности должны продавать 80% зарубежной валюты, зачисленной на счета в банках, писал RT. Спустя несколько месяцев долю снизили до 50%, а в июне 2022 года обязательство о продаже валютной выручки отменили.
Центробанк
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