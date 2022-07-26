ЦБ и Минфин разработают способ защиты инвесторов от новых санкций

В России защитят инвесторов от новых санкций Запада. Работу над этим уже начали в Центробанке и Минфине, сообщил Ura.ru со ссылкой на близкие к регулятору источники.

В качестве варианта решения вопроса назвали торговлю активами дружественных стран. Рынок отреагировал на подобное неоднозначно, но ЦБ намерен действовать с учетом риска блокировки зарубежных активов.

В Банке России выступили с инициативой временно ограничить доступ неквалифицированных инвесторов к иностранным ценным бумагам. Регулятор исходил из того, что проблема кроется в учете бумаг иностранными депозитариями.

«У наших инвесторов уже реализовались инфраструктурные риски, активы миллионов граждан оказались заблокированы, поскольку эти ценные бумаги учитывались в зарубежной инфраструктуре», — подчеркнули в ЦБ РФ.

Риск есть и для бумаг дружественных стран: он возникает из-за иностранной учетной инфраструктуры, в вышестоящих депозитариях которой учитывают сделки с этими бумагами. Предугадать, заблокирует активы какой-либо учетный институт или нет, сложно.

«Поэтому мы продолжим диалог с рынком о выработке оптимальной стратегии поведения в текущих условиях», — сказали в Центробанке.