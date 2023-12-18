Власть 18 декабря 2023, 19:10 «Царьград»: депутат Даванков, известный острыми высказываниями, может принять участие в предстоящих выборах президента

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Стало известно о возможном выдвижении на предстоящих выборах президента России вице-спикера Государственной думы и первого заместителя руководителя фракции «Новые люди» в парламенте Владислава Даванкова. Об этом написал «Царьград».

Издание пишет, что если ранее заявления политика носили умеренный характер, в последнее время он проявляет себя все более «откровенно и эпатажно». Так, депутат не оценил предложение Екатерины Мизулиной, когда та предложила призвать в армию вернувшегося в Россию тиктокера и блогера Даню Милохина. Кроме того, политик выступал с критикой инициативы по запрету абортов в частных клиниках.

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Владислав Даванков родился в 1984 году в Смоленске, окончил исторический факультет МГУ, а затем, как он пишет на собственном сайте, «ушел в предпринимательство».