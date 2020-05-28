    28 мая 2020, 14:36

    Царев: сейчас Минские соглашения топчутся на месте

    Артур Блянихов

    Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев обсудил с ИА НСН планы Украины уничтожить администрации ДНР и ЛНР после того, как Киев установит контроль на территории Донбасса.

    Царев заметил, что Минские соглашения топчутся на месте, а украинские власти всяческими заявлениями пытаются создать иллюзию, что они еще живы.

    «Ничего больше добавить тут нельзя», — отметил политик.

    Ранее о ликвидации администраций донбасских республик заявил глава внешнеполитического ведомства Незалежной Дмитрий Кулеба.

    «Мы с ними не будем вести разговоры, соответственно они не имеют никаких перспектив в будущей системе урегулирования Донбасса. Если будет безопасность, будет система вывода войск, восстановлен контроль границы, то, собственно, где место этой оккупационной администрации? Ответ — нигде», — сказал дипломат.