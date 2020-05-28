Царев: сейчас Минские соглашения топчутся на месте
Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев обсудил с ИА НСН планы Украины уничтожить администрации ДНР и ЛНР после того, как Киев установит контроль на территории Донбасса.
Царев заметил, что Минские соглашения топчутся на месте, а украинские власти всяческими заявлениями пытаются создать иллюзию, что они еще живы.
«Ничего больше добавить тут нельзя», — отметил политик.
Ранее о ликвидации администраций донбасских республик заявил глава внешнеполитического ведомства Незалежной Дмитрий Кулеба.
«Мы с ними не будем вести разговоры, соответственно они не имеют никаких перспектив в будущей системе урегулирования Донбасса. Если будет безопасность, будет система вывода войск, восстановлен контроль границы, то, собственно, где место этой оккупационной администрации? Ответ — нигде», — сказал дипломат.