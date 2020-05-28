Царев: сейчас Минские соглашения топчутся на месте

Царев заметил, что Минские соглашения топчутся на месте, а украинские власти всяческими заявлениями пытаются создать иллюзию, что они еще живы.

«Ничего больше добавить тут нельзя», — отметил политик.

Ранее о ликвидации администраций донбасских республик заявил глава внешнеполитического ведомства Незалежной Дмитрий Кулеба.

«Мы с ними не будем вести разговоры, соответственно они не имеют никаких перспектив в будущей системе урегулирования Донбасса. Если будет безопасность, будет система вывода войск, восстановлен контроль границы, то, собственно, где место этой оккупационной администрации? Ответ — нигде», — сказал дипломат.