Трутнев рассказал о начале массового строительства жилья во Владивостоке к 2022 году

Массовое строительство жилья во Владивостоке начнется к 2022-му году. Такой информацией поделился вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Об этом сообщил ТАСС.

«Массово строить жилье, в том числе создавать новые районы Владивостока, мы начнем в будущем году», — рассказал политик в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума. При этом Трутнев отметил, что скорость строительства нового жилья будет напрямую зависеть от востребованности, передал RT.