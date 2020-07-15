Трутнев поручил рассчитать ущерб Камчатки от вырубки лесов

Вице-премьер РФ, полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев на выездном совещании поручил рассчитать ущерб, нанесенный вырубкой леса около нерестовой реки на Камчатке. В этом районе компания «Дальстрой» вела добычу золота открытым способом.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Трутнева, в мае этого года врио губернатора Камчатки Владимир Солодов пожаловался в региональную природоохранную прокуратуру и УВД на нарушения законов при золотодобыче открытым способом у реки Быстрой в Елизовском районе. Речь шла о компании «Дальстрой», которая в соответствии с выданной лицензией добыла 940 килограммов россыпного золота в этом районе.

Юрий Трутнев поручил рассчитать нанесенный ущерб по всем категориям и пунктам нарушения законодательства. Он потребовал оценить действия чиновников, выделивших под добычу золота участок рядом с нерестовой рекой.

«Регион с точки зрения природной ценности уникальный, у нас такого второго просто нет. И, конечно, если все здесь раскопают, только для того чтобы немного себе золота добыть, это, конечно, будет полным безобразием. Но здесь дело не только в разрешениях, здесь дело еще и в том, насколько я понимаю, законодательство нарушено все, которое можно», — заявил Трутнев.

Владимир Солодов добавил, что уже инициировал обращение к министру природных ресурсов России из-за выявленных серьезных нарушений. По его словам, мнение региона нужно учитывать при принятии важных решений в природоохранной сфере.

Ранее Юрий Трутнев раскритиковал работу руководства Хабаровского края, который он посетил после ареста главы края Сергея Фургала. К вице-премьеру с жалобами не невыполнение заключенных контрактов обратились инвесторы.