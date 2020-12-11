Трутнев назвал дату переезда полпредства ДФО во Владивосток

«Полпредство начнет переезжать в январе будущего года», — процитировала его «Газета.ru».

По словам Трутнева, для переезда уже все готово. Представитель президента РФ добавил, что процесс не произойдет мгновенно.

Ранее глава полпредства предложил называть жителей Аляски «гражданами Российской империи». Так он отреагировал на сообщения, что США считают жителей Курильских островов подданными Японии.