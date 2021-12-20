Трудовым мигрантам в России выдадут патенты-карты с отпечатками пальцев

В России трудовым мигрантам начнут выдавать патенты на работу в форме карты с чипом. Он будет содержать изображение лица и отпечатки пальцев владельца.

Приказ уже подписал глава МВД РФ Владимир Колокольцев, сообщил ТАСС со ссылкой на документ. Патент положен иностранцам или лицам без гражданства, которые прибыли в страну в не требующем получения визы порядке.

«Утвердить форму патента <…> в форме карты с электронным носителем информации», — отмечено в приказе, который вступит в силу с 29 декабря 2021 года.

Размер карты составит 8,5 на 5,3 сантиметра. На ее лицевой стороне разместят фотографию, серию и номер патента, а также фамилию, имя, отчество его владельца. Там же отметят дату его рождения, гражданство, а также серию и номер документа, удостоверяющего личность. В карте укажут профессию и ИНН, а на обратной стороне — наименование субъекта РФ, где человек работает, оформившее документ ведомство и дату его выдачи.

На обороте, в нижней части, разместят нумерацию бланка патента из девяти символов и другие сведения. Электронный носитель информации в виде микросхемы с бесконтактным интерфейсом также будет содержать биометрические персональные данные владельца патента, в том числе отпечатки пальцев.