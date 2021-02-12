Минтруд РФ предложил продлевать срочные трудовые договоры

Если причина, ради которой заключался срочный трудовой договор остается актуальной, имеет смысл продлевать его дольше, чем на пять лет. Сейчас это максимальный срок для этого вида документов. Предложение, сделанное Минтруда России, уже обсуждается профсоюзами и работодателями.

Об этом в пресс-службе министерства сообщили ТАСС. Ранее Федерация независимых профсоюзов (ФНПР) не поддерживала этот проект. Расширение практики заключения срочных договоров могло негативно сказаться на стабильности рынка труда и занятости населения. Позже Минтруд предложил продлевать срочные договоры в отдельных случаях.

«Сейчас, если срок договора истекает, а потребность в работнике остается, работодатель и работник заключают новый договор. Повторно срочные договоры заключаются как правило в тех случаях, когда выполнение проекта затянулось, или когда сотрудник, которого заменял временный работник, изменил свои планы», — сообщили в ведомстве.

Работника в этом случае должны были рассчитать и уволить, а затем снова принять на работу. Этот регламент приводил к потере очередного отпуска, работодатель нес финансовые и организационные расходы.

«Предлагается дать право продлевать срочный трудовой договор в таких случаях, когда причина, по которой он был заключен, остается актуальной», — подчеркнули в Минтруде.

Примерно 48% опрошенных россиян согласились перейти на четырехдневный график работы. Они считают, что смогут выполнить объем работы без потерь для трудового процесса.