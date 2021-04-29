Госдума рассмотрит закон об электронном трудовом договоре

Законопроект о переходе на электронный трудовой договор между работодателем и сотрудником внесли на рассмотрение в Госдуму. Текст документа опубликован в электронной базе данных нижней палаты российского парламента.

Авторы документа указали в пояснительной записке, что новая система документооборота создаст больше возможностей для трудоустройства людей.

Соискатель может найти вакансию в другом регионе, дистанционно пройти собеседование и заключить электронный договор без посещения офиса.

Работодателям удобнее вести документы в электронном виде. Кроме того, это повысит оперативность при заключении официальных трудовых отношений.

Работники смогут без посещения кадровой службы оперативно получать государственные, муниципальные, банковские и иные услуги, где требуется предоставление данных от работодателя.

Авторы напомнили о внедрении электронных трудовых книжек. Этот эксперимент получил положительные отзывы в правительстве.

Если какая-то организация готова перейти на электронный документооборот, то ей предоставят время для переходного периода, доработки программного обеспечения. Обязательной такая форма договора не будет. Решение о переходе останется за организациями.