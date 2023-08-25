Власть 25 августа 2023, 21:34 Трудоустройство несовершеннолетних упростят в России Путин поручил рассмотреть меры по упрощению трудоустройства несовершеннолетних Freepik

Читать 360tv в

В России могут упростить трудоустройство несовершеннолетних граждан. Поручение рассмотреть эту возможность дал президент Владимир Путин, сообщили на сайте Кремля.

«Рассмотреть вопросы о реализации мероприятий, направленных на содействие занятости и стимулирование к трудоустройству (в том числе для выполнения временных работ) граждан в возрасте от 14 до 24 лет», — сказано в публикации.

Реклама

Поручение касается тех россиян, которые получают образование очно. По задумке властей, работодателям при трудоустройстве юных россиян будут предоставлять определенные льготы.

Глава Минсоцразвития Московской области Людмила Болатаева заявила, что в Подмосковье зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы за последние 10 лет. По ее словам, число официально зарегистрированных безработных составило всего 12 тысяч человек.