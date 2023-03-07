Власть 07 марта 2023, 14:03 Трудности заставили Россию сделать шаг к дальнейшей суверенизации — Путин Президент Путин: трудности заставили Россию укрепить свой экономический суверенитет Pxhere

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Проблемы подтолкнули Россию к дальнейшему укреплению своей экономической и финансовой независимости. Благодаря усилиям правительства, Центробанка и банковского сектора стране удалось преодолеть трудности, сказал президент Владимир Путин на встрече с председателем правления ПАО «Сбербанк» Германом Грефом.

Он заявил, что препятствия возникли не только «в результате известных событий», но и из-за попыток извне помешать России во многих сферах, в том числе финансовой. Однако в целом стране, по словам президента, удалось преодолеть все сложности. Это заслуга правительственных структур, банковского сектора и Центробанка.

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«Не было бы счастья, да несчастье помогло: все-таки это мощный шаг к дальнейшей суверенизации, к повышению нашего экономического и финансового суверенитета, это очень важно», — заявил Владимир Путин.

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Президент сказал, что успешная работа «Сбербанка» — это один из признаков устойчивости всей российской финансовой системы. Кредитная организация, по словам Владимира Путина, является одним из фундаментальных оснований этой системы.

Чистая прибыль Сбербанка за первые 10 месяцев 2022 года превысила 50 миллиардов рублей. Корпоративный портфель увеличили на 11,9%, а розничный — на 9%.