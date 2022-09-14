Власть 14 сентября 2022, 17:49 Поделиться Telegram

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Viber Труд сотрудников Роспотребнадзора заслужил уважения и признания — Путин Президент РФ Путин вручил госнаграды сотрудникам санитарно-эпидемиологической службы РИА Новости

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Президент РФ Владимир Путин в Кремле вручил госнаграды сотрудникам Государственной санитарно-эпидемиологической службы России. Глава государства отметил, что труд специалистов Роспотребнадзора заслуживает уважения и самого высокого признания.

«Вы достойно и ответственно выполняете возложенные на вас задачи. Да, ваш труд часто остается в тени и не замечается, пока беда не приходит», — сказал президент.

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Путин обратил внимание, что сотрудники госслужбы работают на опережение, на профилактику, и россияне даже не догадываются, каких огромных усилий требует сбережения их здоровья.

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Глава государства подчеркнул, что, благодаря профессионализму сотрудников санитарно-эпидемиологической службы миллионы людей избежали тяжелых заболеваний.

Путин поблагодарил специалистов Роспотребнадзора за четкую, результативную работу, «за важнейший вклад в создание здоровья нации, а значит, и в развитие страны».

Путин в День России наградил Героев Труда и лауреатов госпремий.

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