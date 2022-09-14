Труд сотрудников Роспотребнадзора заслужил уважения и признания — Путин | 360°

Все новости

Мир

14 сентября 2022, 18:12

Российские пограничники не пострадали в инцидентах на границе Армении и Азербайджана

Подмосковье

14 сентября 2022, 18:06

Участники «Активного долголетия» побывали на фестивале танцев в Королеве

Реклама

Общество

14 сентября 2022, 18:00

Фейк: маленькая девочка стала жертвой изнасилования группой подростков

Общество

14 сентября 2022, 18:00

Помощь от неравнодушных людей. Организация «Вече» направила военно-гуманитарный груз для бойцов Донбасса

Подмосковье

14 сентября 2022, 17:58

Почти 200 детских площадок установят по программе губернатора в Подмосковье до конца года

Спецоперация

14 сентября 2022, 17:55

Кадыров признался в желании ввести военное положение в России

Подмосковье

14 сентября 2022, 17:52

Работу систем освещения проверят в городах Подмосковья

Власть

14 сентября 2022, 17:49

Труд сотрудников Роспотребнадзора заслужил уважения и признания — Путин

Спецоперация

14 сентября 2022, 17:48

«Мы  нигде и никогда не отступали». Кадыров рассказал о тонкой тактике российской армии

Власть

14 сентября 2022, 17:49

Труд сотрудников Роспотребнадзора заслужил уважения и признания — Путин

Президент РФ Путин вручил госнаграды сотрудникам санитарно-эпидемиологической службы

Читать 360tv в

Президент РФ Владимир Путин в Кремле вручил госнаграды сотрудникам Государственной санитарно-эпидемиологической службы России. Глава государства отметил, что труд специалистов Роспотребнадзора заслуживает уважения и самого высокого признания.

«Вы достойно и ответственно выполняете возложенные на вас задачи. Да, ваш труд часто остается в тени и не замечается, пока беда не приходит», — сказал президент.

Реклама

Путин обратил внимание, что сотрудники госслужбы работают на опережение, на профилактику, и россияне даже не догадываются, каких огромных усилий требует сбережения их здоровья.

Реклама

Глава государства подчеркнул, что, благодаря профессионализму сотрудников санитарно-эпидемиологической службы миллионы людей избежали тяжелых заболеваний.

Путин поблагодарил специалистов Роспотребнадзора за четкую, результативную работу, «за важнейший вклад в создание здоровья нации, а значит, и в развитие страны».

Путин в День России наградил Героев Труда и лауреатов госпремий.

Награды

Владимир Путин

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама