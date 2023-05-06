Власть 06 мая 2023, 15:09 Три летчика ВКС России вернулись из украинского плена — Минобороны Минобороны сообщило о возвращении троих летчиков ВКС России из украинского плена РИА «Новости»

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В Россию из украинского плена вернули трех летчиков ВКС, сообщили в Минобороны РФ. Там добавили, что это стало возможным в результате сложных переговорных процессов.

В министерстве рассказали, что военнослужащим в украинском плену грозила смертельная опасность. Сейчас медики и психологи оказывают им всю необходимую помощь.

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«Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны», — добавили в ведомстве.

В середине апреля в Россию вернули пятерых бойцов полка «Ахмат-Север». Освобожденных военных доставили в Чечню, где их встретили родственники и представители власти республики. По словам главы местного правительства Магомеда Даудова, переговоры об обмене вел Рамзан Кадыров. Российские военнослужащие попали в плен после полученной в декабре контузии. Глава главного разведывательного управления украинского Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия и Украина приближаются к осуществлению обмена пленными в формате «всех на всех».