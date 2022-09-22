Три футбольных поля появятся в Москве до конца 2022 года | 360°

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Три футбольных поля появятся в Москве до конца 2022 года

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Глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что в городе откроются три футбольных поля до конца этого года. Об этом сообщила НСН.

Одно из них строится в Зеленограде, второе в Ясеневе, третье на территории школы «Спутник» Москомспорта. На всех трех объектах заканчиваются основные работы.

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«Также стоит отметить, что в этом году мы уже завершили масштабную реконструкцию стадиона „Москвич“ в Текстильщиках», — заключил Загрутдинов.

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