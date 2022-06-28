Три человека погибли при столкновении автомобиля и поезда в США
NBC News: три человека погибли из-за столкновения поезда с автомобилем в Калифорнии
Легковой автомобиль столкнулся с поездом в США. Инцидент произошел недалеко от города Брентвуд в округе Контра-Коста штата Калифорния. В результате происшествия погибли три человека. Еще двое пострадали. Об этом сообщил телеканал NBC News.
Инцидент произошёл днём 26 июня. Поезд врезался в автомобиль, в котором находились пятеро пассажиров, пересекавший не оборудованный шлагбаумом железнодорожный переезд. В результате три человека, находившиеся в автомобиле, погибли на месте. Мужчина и ребенок госпитализированы с тяжелыми травмами.
Перевозчик Amtrak сообщил, что во время происшествия в поезде находились 89 человек, никто из них не пострадал.
В офисе шерифа сообщили, что по данному инциденту ведется расследование.
По информации местных жителей, такого рода происшествия на этом железнодорожном переезде не редкость.