Три человека погибли при столкновении автомобиля и поезда в США

Легковой автомобиль столкнулся с поездом в США. Инцидент произошел недалеко от города Брентвуд в округе Контра-Коста штата Калифорния. В результате происшествия погибли три человека. Еще двое пострадали. Об этом сообщил телеканал NBC News.

Инцидент произошёл днём 26 июня. Поезд врезался в автомобиль, в котором находились пятеро пассажиров, пересекавший не оборудованный шлагбаумом железнодорожный переезд. В результате три человека, находившиеся в автомобиле, погибли на месте. Мужчина и ребенок госпитализированы с тяжелыми травмами.

Перевозчик Amtrak сообщил, что во время происшествия в поезде находились 89 человек, никто из них не пострадал.

В офисе шерифа сообщили, что по данному инциденту ведется расследование.

По информации местных жителей, такого рода происшествия на этом железнодорожном переезде не редкость.