Власть 11 июля 2023, 22:19 «Третья мировая все ближе». Медведев прокомментировал увеличение военной помощи ВСУ странами НАТО Зампред Совбеза Медведев: увеличение военной помощи ВСУ приближает третью мировую войну РИА «Новости»

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Решение НАТО увеличить размеры военной помощи Украине приблизит третью мировую войну. Такое заявление в своем Telegram-канале сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя предварительные итоги саммита стран альянса.

По его словам, этого шага от «сбрендившего Запада» стоило ожидать.

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«Предсказуемость высшего уровня, до идиотизма. По факту — тупик. Третья мировая все ближе», — написал он.

Медведев добавил, что для России это означает одно — что спецоперация будет продолжаться с прежними целями, одна из которых — не дать Украине стать членом НАТО. Этого достичь можно, лишь ликвидировав киевскую нацистскую группировку, добавил он.

Также зампред Совбеза прокомментировал сообщение о том, что ВСУ обстреляли Токмак кассетными боеприпасами. Это означает, что России тоже пора доставать со складов это негуманное оружие, заявил он.