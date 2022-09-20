Поправки к УК назвали подготовкой к присоединению новых субъектов России | 360°

Эксклюзив 20 сентября 2022, 15:52 Поделиться Telegram

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Viber Поправки к УК назвали подготовкой к присоединению новых субъектов России Эксперт Сивков назвал поправки к УК базой для вхождения в состав России новых субъектов РИА «Новости»

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Внесение поправок в Уголовный кодекс связано с предстоящим вхождением в состав России новых субъектов, заявил «360» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, военный и общественный деятель Константин Сивков. По его мнению, после проведения референдумов в республиках Донбасса и освобожденных территориях Украины потребуется введение военного положения, поэтому законодатели позаботились о введение нормативно-правовой базы заранее.

«С началом спецоперации гибридная война Запада против России перешла в острую фазу и де-факто означает только одно — сегодня мы с Западом находимся в состоянии третьей мировой войны. Третья мировая война уже полыхает», — объясни текущую ситуацию эксперт.

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По словам Сивкова, после проведения референдумов о присоединении к России ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей на этих территориях нужно будет объявлять военное положение.

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«Защита территории РФ в этих условиях потребует значительного ужесточения характера боевых действий и не исключено, что могут быть приняты меры по частичной мобилизации. Поэтому создание необходимой нормативно-правовой базы для таких действий необходимо», — подчеркнул собеседник «360».

Проведение мобилизации на всей территории России не требуется, отметил эксперт.

«Это является подготовкой к принятию в состав Российской Федерации ДНР и ЛНР, вероятно — Херсонской области, не исключено, что и Запорожской. То есть тех областей, на территории которых сейчас проведутся референдумы о вхождении в состав России», — резюмировал Константин Сивков.

Ранее депутаты Госдумы одобрили поправки к Уголовному кодексу, которые ввели понятия «мобилизация», «военное время» и «военное положение». Парламентарии также приняли пакет поправок о военной службе.

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