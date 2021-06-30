Третьеклассник спросил у Путина, придется ли ему учиться на удаленке

Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии ответил на вопрос третьеклассника Саши. Мальчик поинтересовался у главы государства, дома или в самой школе он будет учиться, когда закончатся летние каникулы.

Путин признался, что сейчас ему сложно сказать, как будет обстоять ситуация осенью. Но предположил, что школы вряд ли придется закрывать.

«Полноценного ответа у меня нет. Мы не знаем, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в стране. Вопрос тем не менее понятен. Но, скорее всего, дети младших классов будут ходить в школы. Мы ведь и раньше практически их не закрывали в самые сложные времена», — ответил глава государства.

Президент выразил надежду, что в России будет сформирован коллективный иммунитет, в том числе благодаря активной вакцинации. И тогда не только школы, но и предприятия бизнеса и все компании будут работать в обычном режиме.

«Скорее всего, в начальных классах учебный процесс будет организован в обычном режиме. А в старших — надо смотреть исходя из конкретной ситуации», — добавил Путин.