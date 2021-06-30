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    30 июня 2021, 12:44

    Третьеклассник спросил у Путина, придется ли ему учиться на удаленке

    Александр Блинов

    Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии ответил на вопрос третьеклассника Саши. Мальчик поинтересовался у главы государства, дома или в самой школе он будет учиться, когда закончатся летние каникулы.

    Третьеклассник спросил у Путина, придется ли ему учиться на удаленке

    Путин признался, что сейчас ему сложно сказать, как будет обстоять ситуация осенью. Но предположил, что школы вряд ли придется закрывать.

    «Полноценного ответа у меня нет. Мы не знаем, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в стране. Вопрос тем не менее понятен. Но, скорее всего, дети младших классов будут ходить в школы. Мы ведь и раньше практически их не закрывали в самые сложные времена», — ответил глава государства.

    Президент выразил надежду, что в России будет сформирован коллективный иммунитет, в том числе благодаря активной вакцинации. И тогда не только школы, но и предприятия бизнеса и все компании будут работать в обычном режиме.

    «Скорее всего, в начальных классах учебный процесс будет организован в обычном режиме. А в старших — надо смотреть исходя из конкретной ситуации», — добавил Путин.