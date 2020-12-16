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    16 декабря 2020, 10:33

    «Трэш-стримы» в интернете предложили запретить законодательно

    Александра Ломейко, Юлия Булыгина

    Совет Федерации планирует запретить «трэш-стримы» в интернете, сообщило РИА «Новости». Как отметили власти, этот вопрос назрел после «недавнего резонансного случая».
    «Трэш-стримы» в интернете предложили запретить законодательно

    Спикер Совфеда Валентина Матвиенко, уточнило ИА REGNUM, поручила разработать меры борьбы с подобными трансляциями. Займется этим комитет по госстроительству при взаимодействии с зарубежными платформами. Отчитаться о работе он должен в конце января 2021 года.

    Поводом для решения стала смерть девушки во время стрима видеоблогера Reeflay. После смерти подруги Станислав Решетняк не выключил трансляцию и не убрал тело из кадра. Молодой человек все же вызвал полицейских и скорую, которая констатировала смерть знакомой блогера.

    Решетняка обвинили в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего» и отправили в СИЗО на два месяца. Сам блогер уверен, что получит оправдательный приговор по делу о гибели Валентины Григорьевой. Адвокат Reeflay заявил, что его клиент не причастен к случившемуся.