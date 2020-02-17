Трех членов ЕР исключили из партии в Саратове за пьяную езду

Саратовское отделение партии «Единая Россия» исключило трех человек за управление автомобилем в состоянии опьянения и отказ от прохождения медицинского освидетельствования за рулем. Виновными были признаны два чиновника и глава муниципального предприятия.

Об этом рассказал РИА «Новости» депутат Госдумы и секретарь регионального отделения ЕР Николай Панков. Он рассказал агентству, что нарушителями стали директор МУП «Дорожник» в Вольске Сергей Латанов, глава администрации Индустриального муниципального образования Екатериновского района области Сергей Гунин и директор хозяйственно-эксплуатационной службы учреждений образования управления образования администрации Пугачевского района области Александр Гончаров.

Они также отказались пройти медосвидетельствование.

«Если ты медосвидетельствование не проходишь, значит, уже изначально не защищаешь себя. Если ты не пьяный — иди, доказывай. По имеющейся информации, они отказались проходить медосвидетельствование», — подчеркнул Панков.

Он напомнил, что спрос с чиновника или партийца выше, чем с обычного гражданина. Если кого-то это не устраивает, стоит задуматься, надо ли ему вступать в партию.

В конце января по рекомендации секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака на фоне скандалов с журналистами и сотрудниками МЧС был уволен с должности и исключен из партии глава Чувашии Михаил Игнатьев.