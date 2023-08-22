Власть 22 августа 2023, 18:58 «Требует внимания». Мишустин обозначил серьезный вызов для российской экономики Премьер Мишустин: дефицит кадров стал серьезным вызовом для экономики России РИА «Новости»

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Дефицит специалистов в некоторых отраслях стал значимым вызовом для экономики России, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин. Его процитировал ТАСС.

«Вопрос требует такого особого внимания, потому что в долгосрочном плане при положительной динамике в экономике это может для нас стать новым серьезным вызовом, уже стало», — заявил председатель правительства на проводимом президентом заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

При этом Мишустин указал на рекордно низкую безработицу в России. В каких именно сегментах не хватает кадров, он не уточнил.