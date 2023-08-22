22 августа 2023, 18:58
«Требует внимания». Мишустин обозначил серьезный вызов для российской экономики
Премьер Мишустин: дефицит кадров стал серьезным вызовом для экономики России
Дефицит специалистов в некоторых отраслях стал значимым вызовом для экономики России, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин. Его процитировал ТАСС.
«Вопрос требует такого особого внимания, потому что в долгосрочном плане при положительной динамике в экономике это может для нас стать новым серьезным вызовом, уже стало», — заявил председатель правительства на проводимом президентом заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
При этом Мишустин указал на рекордно низкую безработицу в России. В каких именно сегментах не хватает кадров, он не уточнил.На том же заседании президент Владимир Путин констатировал устойчивый экономический рост в стране и отметил, что даже по итогам 2022 года, когда российскому бизнесу пришлось пережить несколько сложных месяцев, экономика РФ стала одной из пяти крупнейших в мире. Глава государства также подчеркнул, что отечественные производители занимают ниши рынка, освобожденные западными.
Владимир Путин
Михаил Мишустин
Экономика
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