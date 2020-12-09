Требования к «зеленым продуктам» в России станут строже

В России будут продвигать сельскохозяйственные бренды и продукты питания с улучшенными характеристиками. Требования к соблюдению норм станут строже. Соответствующий законопроект уже внесли в правительство.

Документ предполагает регулирование сегмента продукции АПК с улучшенными характеристиками, сообщила пресс-служба кабмина со ссылкой на вице-премьера РФ Викторию Абрамченко.

При производстве так называемых «зеленых» продуктов требования к качеству и соблюдению экологических норм будут более жесткими.

«Сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие с улучшенными характеристиками („зеленая“ продукция) будут выделены в отдельный сегмент. Такую продукцию будет отличать маркировка — знак единого образца», — уточнили в пресс-службе.

По словам Абрамченко, для регулирования новой продукции разработали два законопроекта, которые вносят изменения в существующее законодательство. Ее выделение в отдельный сегмент позволит покупателям в России осознанно делать выбор в пользу «зеленых» продуктов. Кроме того, повысятся конкурентные преимущества брендов за рубежом. На внешнем рынке у России сформируется «положительный имидж страны как поставщика сельскохозяйственной продукции и продовольствия с особыми характеристиками».

Производство «зеленой» продукции запрещает применение методов генной инженерии и генно-инженерно-модифицированных организмов. Проект закона также ужесточит требования к использованию пищевых добавок, ферментов, антибиотиков и других веществ, предусмотренных национальными стандартами.