Требования к передвижению по Москве предложили ужесточить

В ответ на вопрос, планируется ли введение дополнительных мер по соблюдению социальной дистанции в общественном транспорте, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что их необходимо усилить.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

«Необходимо ужесточать требования передвижения по городу, к санитарной защите людей, поэтому с 12 числа будет вводиться еще и жесткий режим проезда на общественном транспорте — только в масках, только в перчатках», — сказал Собянин.

Ранее он объявил о продлении ограничительных мер и режима самоизоляции до 31 мая. Исключение составили промышленные и строительные предприятия, которым было разрешено возобновить работу. Собянин уточнил, что в случае ухудшения ситуации, ограничительные меры могут быть введены вновь.