Названы варианты расширения Транссиба и БАМа

В третью очередь расширения БАМа войдет не только схема вывоза угля с Эльгинского месторождения угля стоимостью в 333 миллиарда рублей. В ОАО «РЖД» разработали еще два варианта за 900 миллиардов и 2,55 триллиона рублей. Второй предусматривает строительство нового Кузнецовского туннеля, моста через Амур, обходы Хабаровска и другие купные проекты.

Опрошенные газетой «Коммерсант» эксперты считают, что он слишком дорогой, и надо искать другие возможности увеличения экспорта угла. Источник издания сообщил, что первый вариант предполагает достижение к 2030 году пропускной способности в 210 миллионов тонн. Уголь будут вывозит не только из Эльгино (16,6 миллионов тонн) на порты Ванино. На порты Приморья будут поступать еще 13,4 миллиона тонн. Для этого придется проложить еще 1,1 тысячи километров вторых главных путей на БАМе.

Будет также заметно увеличен масштаб работ на участках Улак — Комсомольск и Тында — Улак. Предварительно, этот вариант обойдется в 891 миллиард рублей. Вместе с первым — 1,2 триллиона рублей.

В качестве альтернативы предлагается построить пути с расчетом на грузопоток до 240 миллионов тонн. Понадобятся еще 1,45 тысячи километров вторых главных путей и более 800 километров — третьих. Этот вариант обойдется в 2,55 триллиона рублей. С эльгинской частью путей он будет стоить 2,89 триллиона рублей.

Правительство России и ОАО «РЖД» потребовали установить виновных в срыве сроков модернизации БАМа и Транссибирской магистрали. Скорее всего, ответственными были те компании, которые затянули проектирование и неправильно организовали работы.