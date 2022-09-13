Трансформация мировых рынков стала следствием экономического кризиса | 360°

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Трансформация мировых рынков стала следствием экономического кризиса

Глава МИД Лавров заявил о формировании неподконтрольной Западу новой экономической системы

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Появление новых экономических механизмов, которые неподконтрольны странам Запада, стало ответом на глобальный экономический кризис, спровоцированный США и их сателлитами. С таким заявлением на заседании делового совета при МИД России выступил глава ведомства Сергей Лавров.

Он отметил, что формирование нового рынка с переустройством экономических взаимоотношений между странами продолжается.

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«Речь идет сейчас о расширении использования национальных валют, суверенных платежных систем, последовательном снижении роли доллара и евро в международной торговле», — привел слова Лаврова ТАСС.

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Министр отметил, что в результате получится новая экономическая инфраструктура, которой Запад не сможет манипулировать. В нее войдут новые международные транспортные коридоры и цепочки производства.

По словам Лаврова, ранее США и Европа использовали мировую экономику в ущерб другим странам, укрепляя свое доминирующее положение.

Сергей Лавров

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