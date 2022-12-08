Власть 08 декабря 2022, 23:15 Трамвайный парк обновят в Кемерове в ближайшие пять лет

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Программа по модернизации электротранспорта начнется в Кемерове в 2023 году. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу города Дмитрия Анисимова.

Власти города планируют полностью обновить трамвайный парк в ближайшие пять лет, уточнил телеканал «Царьград».

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«Сегодня износ подвижного состава у трамваев составляет более 80%, по рельсам износ порядка 65-70%», — подчеркнул Анисимов.

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В следующем году начнется обновление рельсов на улицах Сибиряков-Гвардейцев и Терешковой.