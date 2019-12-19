«Трампу импичмент не грозит». Эксперт оценил импичмент президента США

Эксперт уточнил, что демократы в Палате представителей «проявили партийное единство», поэтому «против» проголосовали лишь трое из них.

«Ситуация, которая сложилась в Палате представителей, повторится, только в зеркальном отражении в Сенате. Там будет все наоборот: там большая часть республиканцев, которые тоже проголосуют все как один против импичмента. В этом смысле партийное противостояние продолжится, но у них уже будет большинство, в отличие от Палаты представителей, и они просто отвергнут этот импичмент. Более того, они проведут свои слушания, где будут приглашать своих свидетелей. Личный адвокат Трампа Руди Джулиани приготовил документы, даже фильм сняли… Так что с вероятностью 90 с лишим процентов Трампу импичмент не грозит», — пояснил Рогулев.

Эксперт обратил внимание на то, что рейтинг американского лидера укрепился.

«Если посмотреть статистику опросов, которую приводит даже телеканал CNN, который трудно обвинить в дружеских отношениях к Трампу, то за время вот этих слушаний по импичменту его рейтинг одобрения нисколько нет пошатнулся. Более того, укрепился, потому что число людей, которые выступают за импичмент, сократилось с начала этой процедуры, а число тех, кто против — увеличилось. Даже CNN признает, что демократы вступили на шаткий мост, который может и рухнуть», — заметил Рогулев.

Эксперт рассказал, что американское общество считает обвинения против Трампа политическими и не очевидными.

«Конституция предусматривает импичмент за тяжкое преступление, а Трампа судят за один разговор с Зеленским, где якобы он использовал служебное положение в личных целях. Но этому не верят очень многие. Это настолько шаткое обвинение и настолько юридически мало обоснованное, что, конечно, демократы не убедили значительную часть населения. По сути, это политическое обвинение и для значительной части населения преступление не очевидно», — заявил Рогулев.

Ранее декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления РАНХиГС Сергей Козлов предположил, что отношения между США и Россией останутся напряженными, несмотря на импичмент Трампа.