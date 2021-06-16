Кремль: Путин не поздравлял Трампа с юбилеем

Президент РФ Владимир Путин не поздравлял экс-главу Белого дома Дональда Трампа с 75-летним юбилеем. В Кремле объяснили, что в нынешних условиях это сделать сложно.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указал в беседе с ТАСС на непростой протокол подобных поздравлений.

«Нет, не поздравлял, там это очень сложно сделать протокольно. В нынешних американских условиях это очень сложно сделать», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Дональд Трамп отметил 75-летие 14 июня. Он родился в Нью-Йорке в 1946 году. Возглавлял Соединенные Штаты с января 2017 по январь 2021 года. Во время президентской кампании Трамп обещал, что наладит отношения с главой РФ Владимиром Путиным. Впервые лидеры двух стран встретились в Гамбурге на саммите G20 в 2017 году, а в 2018-м состоялась их встреча в Хельсинки. Еще раз президенты лично виделись в 2019-м — на саммите G20 в Японии.

Сам Трамп охарактеризовал саммит в Хельсинки «великолепным и очень продуктивным». Бывший президент США обратился к нынешнему американскому лидеру Джо Байдену с просьбой передать Владимиру Путину наилучшие ожидания на встрече в Женеве.